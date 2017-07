Aseguran que “no es legal” que policías trabajen como seguridad en comercios

Un policía murió asesinado en un asalto este domingo, en un restaurante de Pocitos en el que trabajaba como seguridad. El subsecretario del Interior Jorge Vázquez, además de lamentar la pérdida, dijo que se investigaría al efectivo fallecido porque estaba desempeñando una tarea de seguridad no autorizada por el Ministerio del Interior.

Telemundo consultó al vicepresidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, sobre lo dicho por Vázquez. Así lo detalló:

Pasó esta fatalidad que es atroz, pero el comerciante no creo que sea culpable. Todo lo contrario: el comerciante está ayudando a alguien más sintiéndose seguro él y todos sus clientes. Si empezamos a buscar culpables fuera de los delincuentes, estamos equivocados”.

“Es verdad. No es legal hace poco tiempo… antes lo era. Funcionaba el 222 famoso que lo contrataban los comerciantes. Después desapareció y quedó este 223, que no es legal, pero está la necesidad de sentirse protegidos los comerciantes y clientes.

El vicepresidente de Cambadu asegura que a diario recibe denuncias en la gremial de comerciantes que pasaron por rapiñas o intentos de robo.

“‘Quisieron robarme, coparme pero el guardia de seguridad los corrió’. Si no hay sangre, la Policía no va ni viene y no se hace la denuncia”, agregó Fernández.