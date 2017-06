Este paro deja sin poder trasladarse a unas 20.000 personas que utilizan el transporte público a diario y suma problemas a los salteños, que son los más afectados por las inundaciones, con más de 2.600 desplazados.

En este sentido, el chofer que sufrió el asalto afirmó:

“Me quedaba la última vuelta para terminar la jornada. En esa oportunidad, iba cargado de chicos que salían de la UTU y se dirigían hacia sus hogares. Había un solo pasajero detenido en la parada. Me apuesto a hacerlo subir, arrimo el coche al cordón, abro la puerta, sube rápidamente –como cualquier otro pasajero–, me abraza por atrás, me sujeta y me pone un cuchillo en el cuello. El reclamo era que le diera toda la plata porque sino me abría. Yo estaba con el cinturón puesto, que me tenía muy sujeto al asiento. Le decía que se quedara tranquilo y le di la plata. Me pidió más. ‘Dale que te abro’, me decía. Y la gente no hacía nada porque pensaban que me estaba saludando. De pronto, me doy cuenta que el coche estaba en movimiento: en los nervios, lo había dejado ir. Y ahí me paro en el freno y logro mandarlo contra el parabrisas. En ese momento empecé a pedir auxilio y un pasajero que venía en el asiento maternal se paró y le pegó una patada. Los muchachos de la UTU le empezaron a pegar. A esto estamos expuesto todos. Anoche me pasó a mí”.