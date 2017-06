Daños colaterales: víctimas inocentes de las guerras del narcotráfico

Con el último triple homicidio se encontró la historia de Micaela Saccone, una chica que 'estaba en el momento no indicado con personas no indicadas'.

En carias instancias de conflictos por bandas narcotraficantes, se cobraron víctimas que no estaban vinculadas con los actos delictivos en cuestión. A continuación, un breve historial:

25 de junio 2014

Una pareja fue acribillada en el barrio Sayago delante de sus hijos. Se trató de un ajuste de cuentas por la venta de drogas en los barrios Marconi, Cuarenta Semanas y Verdisol.

27 de setiembre 2014

Nelson Vicente Varaiti Cora, un exrecluso, fue ejecutado en un ómnibus con más de 60 pasajeros a plena luz del día. Resultó herida una joven profesora de Educación Física que estaba sentada junto a la víctima.

16 noviembre 2014

Santiago Hernández, un joven de quince años, jugador de la sexta división de River Plate, fue asesinado frente a una pizzería de Flor de Maroñas. Los responsables dijeron que se equivocaron de objetivo.

25 de abril de 2015

Pablo Blois fue asesinado en Playa Hermosa, cuando su auto quedó en medio de un tiroteo entre los conductores de una moto y otro hombre que se disputaban el mercado de drogas.

9 de mayo de 2015

Una niña de tres años murió baleada por dos hombres cuando dispararon contra el padre de la menor en el Cerrito de la Victoria.

30 de enero 2016

Un bebé de un año y medio recibió un impacto de bala en la espalda en Casabó y falleció. Otro joven de 26 años también falleció. Dos sujetos pasaron en una moto, gritaron un nombre y efectuaron al menos doce disparos.

6 de febrero 2016

En el cruce de la avenida Giannattasio y Uruguay, dos sicarios comenzaron a disparar desde un auto Peugeot a la camioneta Toyota conducida por una pareja de paraguayos Ramón Agustín Quevedo Arce, y su pareja Claudia Guerrero, sindicados como narcotraficantes. En el asiento trasero viajaba el hijo de siete años de la pareja ultimada. Resultó ileso, pero la camioneta con Quevedo Arce muerto en el volante fue derivando hacia la cuneta y atropelló y mató a la joven Marcela Artagaveytia.

10 de junio de 2017

Tres personas fueron encontradas muertas calcinadas dentro de un vehículo que había sido prendido fuego en la zona de Casavalle. Ellos fueron identificados como Brian Silvera de 22 años, su amigo Joaquín Laviano Carrasco de 17 años y Micaela Saccone de 20 años, quien según la investigación de la Policía no tenía que ver: “estaba en el momento no indicado con personas no indicadas”.