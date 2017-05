Declaran detenidos por el caso del hombre baleado durante un partido entre Rampla y Cerro de la Tercera División

Este sábado declarará nuevamente la persona que resultó herida.

Hasta este viernes había tres personas detenidas por el caso en pos de tratar de determinar quién había sido el autor de los disparos que hirieron al funcionario de Rampla Juniors: de esos tres, una se entregó y los otros dos fueron detenidos.

Las tres personas declararon durante la mañana de este viernes, pero un elemento obstaculiza el esclarecimiento de la situación: ninguno de los testigos reconoce al autor de los disparos. Así, nadie acusa materialmente a ninguno de los detenidos.

En este sentido, algunos judiciales se mostraron molestos por cómo vienen desarrollándose las comparecencias ante la Justicia: señalan que si el caso no avanza y no se señala quién fue el autor de los disparos, la situación no podrá seguir adelante, porque falta la prueba fundamental, que es quién fue la persona que disparó.

El sábado declarará nuevamente la persona herida, que será sometida al análisis forense para determinar la entidad de las lesiones.