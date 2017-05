Dieron de alta al hombre de Rampla baleado: “el proyectil me entró en la espalda y me quedó alojado en la pelvis”

Telemundo habló con Miguel Servetti, el integrante de seguridad de Rampla.

En la mañana de este miércoles Cerro y Rampla Juniors jugaban el clásico de la Villa en tercera división. Al partido llegaron unos jóvenes que increparon a Omar Pérez y al “Ronco” López, director técnico de la Primera División de Rampla, por ganar el clásico de la Villa el pasado domingo.

“Tratamos de separar para llevarnos a Omar y al Ronco para que eso no pasara a mayores. Apareció una persona de atrás de un ómnibus y dijo: ‘esto es para vos Ronco’. Sentí un estampido de bala y me pegó en la espalda”, contó Servetti, quien fue dado de alta en la noche de este miércoles tras recibir un balazo.

“Estaba preocupado por mis gurises, porque los dos jugaban. No había guardia policial ni ambulancia”, afirmó Servetti, “el proyectil me entró en la espalda y me quedó alojado en la pelvis. Me dijo el médico que estuve a cinco milímetros de que me desgarrara una arteria, que me desangrara o quedara paralítico”, detalló.

“Fue todo por temas futbolísticos”, explicó el integrante de seguridad de Rampla, quien agregó que no había guardia policial.

“Espero que se den cuenta que no se puede jugar más así. No sé cómo los árbitros entraron a la cancha con la seguridad privada esa”, dijo Servetti.