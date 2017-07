“Durante un mes, él estuvo estirando irse y la controlaba. No aceptaba que se había terminado el vínculo”

La mujer tenía 40 años: en la tarde del viernes, fue asesinada por su expareja, un hombre de 67 años que, según dijo ante la Justicia, se negaba a terminar la relación.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada cerca de la Ruta Interbalnearia, a la altura del kilómetro 44, en el balneario canario de Atlántida.

La jueza del caso procesó con prisión al hombre por un delito de homicidio. En este sentido, apuntó:

“Hacía aproximadamente un mes se había interrumpido la relación, porque la víctima no quería continuar. Y el victimario no lo aceptaba.

Si bien no convivían, no vivían juntos, él sí vivía en el mismo predio. Durante un mes, él estuvo estirando la ida de la casa, con distintas excusas. La esperaba cuando llegaba, la controlaba cuando se iba. No aceptaba que se había terminado el vínculo”.