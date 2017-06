El padre de Felipe Romero presentará un escrito pidiendo explicaciones por la demora en las pericias forenses

El documento será enviado el próximo lunes a la jueza del caso.

A más de dos meses del asesinato de Felipe Romero a manos de su entrenador de baby fútbol, la familia del niño aún no fue notificada acerca de si hubo o no abuso sexual. El penalista Gumer Pérez, abogado del exfutbolista Luis Romero, padre de Felipe, dijo a Telemundo que este lunes pedirá a la jueza de Maldonado que informe por qué aún no se entregaron los resultados de los análisis de anatomía patológica y de toxicología ordenados al Instituto Técnico Forense (ITF) pocos días después del episodio.

El forense de Maldonado que actuó en el caso en la etapa primaria señaló en aquel momento que existían indicios de abuso. Diferentes médicos forenses consultados por Telemundo cuestionaron la premura de la evaluación del forense Sergio Mozzo, por el tiempo y la dificultad de establecer este tipo de diagnósticos.

Fuentes forenses explicaron a Telemundo que, si bien estos análisis son muy complejos técnicamente y el tiempo que requieren dependen de cada caso y de la disponibilidad del ITF, el plazo para concluir las pericias no debería superar el mes y medio.

Las fuentes estiman que el período transcurrido es excepcional y que podría deberse a que las muestras no hayan llegado al ITF en tiempo y forma. De lo contrario, ya deberían haberse entregado a la Justicia.