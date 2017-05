El padre de dos jugadores de Rampla fue baleado durante un partido de tercera división ante Cerro

Pablo Servetti, jugador de Rampla e hijo del hombre baleado, relató lo que sucedió:

“Yo y mi hermano estábamos jugando el clásico de tercera. Iban un poco más de veinte minutos cu ando escuchamos unos gritos fuera de la cancha. Miré porque sabía que estaba mi padre y el problema era donde estaba él. Unos hinchas de Cerro vinieron a increpar al Ronco López y a Omar y mi padre como es seguridad atinó a meterse. Hubo empujones y eso. Quedamos fuera del partido mirando qué pasaba, en eso escuchamos un disparo y veo que mi padre estaba cayendo de espaldas. Atinamos a salir corriendo hacia él. No sé quién le disparó, pero fueron parciales de Cerro. Había 20 o 30 hinchas, pero no fueron todos fue un grupito el que fue a buscar problemas. Cuando lo vi caer a mi padre me puse muy nervioso pero atinamos a salir corriendo hacia él, pero los hinchas de Cerro ya se habían ido. Solo quedaban unos pocos de Rampla”.