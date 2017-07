El testimonio de José: uno de los clientes del supermercado asaltado en el Buceo

Así narró lo sucedido el testigo en el supermercado asaltado el miércoles a la noche por dos delincuentes que tomaron de rehén a una cajera:

“Estaba mirando algo en la góndola y sentí que me decían ‘andá para el fondo, andá’. No asocié eso con nada y me quedé quieto. Me insistieron y cuando miré tenía un arma al cuello. Ni cuenta me había dado. Ahí fui al fondo. Después vino el más chico y pidió los celulares.

Se manejaron con la violencia propia de alguien que va a cometer un delito. Lo cierto es que no querían lastimar a nadie: con las señoras mayores fueron más cordiales y con los niños no se metieron”.