El testimonio de una de las personas que encontró el cuerpo de Felipe Romero y el de su homicida

Una de las personas que formó voluntariamente parte del grupo de búsqueda que encontró en Villa Serrana al niño Felipe Romero y a su homicida, Fernando Sierra, explicó cómo fue el momento en el que los hallaron.

“Nosotros voluntariamente ayer llamamos al comisario en Maldonado para ver si podíamos venir y me dijo que sí, que no había problema. Llegamos a primera hora y cuando llegué lo llamé y me contactó con el comisario que iba a organizar la búsqueda. Salimos a las nueve y pico. Habremos recorrido 700 o 500 metros y lo llamaron al policía porque lo habían encontrado.

Los encontramos en un caminito de arena. El cuerpo del muchacho estaba abajo y el del niño estaba sobre el pecho de él, a lo largo, en la misma posición.

Aparentemente fue con un disparo de arma de fuego. De la manera que estaban, no puede haber sido de otra forma”.