“Es muy probable que tres o cuatro militantes fuera de nuestra disciplina hubieran emprendido otro camino”

Este miércoles en el Senado se discutió la reapertura de una investigación sobre un posible vínculo entre las bandas criminales de los años ’90 llamadas ‘tupabandas’ y la financiación electoral del Movimiento de Participación Popular.

El expresidente y actual senador por el MPP José Mujica brindó declaraciones sobre el asunto en la cámara alta. Además se votó la creación de una comisión investigadora al respecto, pero no se alcanzó el mínimo requerido porque el oficialismo consideró que no había pruebas suficientes. Así disertó José Mujica este miércoles en el Senado:

Al tratarse el tema, se ha sospechado de que los dineros robados por las tupabandas en los años ’90 pudieron ser usados para comprar la chacra de Mujica, la radio que exintegrantes del MLN formaron o las publicidades. El senador Mujica se refirió sobre estas hipótesis:

Mujica explicó que para enfrentar el pago pidieron un préstamo bancario y colocaron la chacra como garantía. Como no pudieron pagarlo, tuvieron que vender la casa materna.

“Tuve que hacerle un nudo al corazón y ahora me vienen a acusar que manejaba millones de dólares. Por esto dije qué lástima que no exista el duelo.

Tras el discurso de Mujica, integrantes de la oposición dieron sus descargos.

“El senador Mujica para mí no es un héroe, y mucho menos un gobernante. Es un hombre honesto, pero por ello no se convierte en una leyenda del Uruguay. Representa lo opuesto a lo que quiero para mi país: no el que defiende dictaduras o gobiernos populistas, no el que se da la mano con Nicolás Maduro o defiende al Pato Celeste”, sentenció el vocero del Partido Nacional Sebastián da Silva.

“Se han reconocido situaciones, dudas sobre lo que podría haber ocurrido en el MLN con algunas personas”, apuntó el senador del Partido Independiente Pablo Mieres.

“Brindó explicaciones, hizo autocrítica y hasta reconocimientos. Creo que es muy valiente y honesto”, opinó el senador colorado Pedro Bordaberry.