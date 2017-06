Estanciero que trabajaba con el matrimonio asesinado en Flores habló del principal sospechoso

Mario Hernández y Ana Núñez trabajaron para Diego Lomiento, un hacendado para el departamento de Flores en los últimos cinco años. El jueves, cuando Lomiento debía reunirse con el matrimonio para hacer unos trabajos en su campo, los llamó para ver si necesitaban algo.

“Noté que me atendió una persona que no era Ana, que es la que maneja el celular del matrimonio. Le pregunté: ‘¿quién habla?’ y me dijo que era un amigo de Hernández. Dijo que le pegaron una paliza a Mario entre la mujer y otro hombre y que ahora lo estaba cuidando”, contó el hacendado.