“Esto te pasa por alcahueta”: mataron a una mujer en La Teja por testificar en un caso

La víctima tenía protección policial, se le retiró y fue asesinada. Dos personas fueron procesadas con prisión.

El ataque ocurrió sobre las 6:00, en una vivienda ubicada en Real y Adolfo Vaillán, en la zona de La Teja. Ahí estaba Laura Tarmezzano tomando mate junto a su hijo de seis años y dos amigos de 19 y 23 años.

Al lugar llegaron dos jóvenes: uno de ellos con un arma calibre .22, con la que apuntó a la mujer. “Esto te pasa por alcahueta”, dijo el joven armado, quien disparó contra la mujer de 28 años.

El joven de 23 años que estaba junto a la mujer, se trenzó en lucha con los asesinos y resultó herido.

Tarmezzano fue trasladada al Hospital Maciel con muerte cerebral. Minutos después de ingresar falleció. La mujer declaró como testigo por el homicidio de un hombre de 24 años, que murió asesinado el pasado 4 de abril y apareció semienterrado en la zona de la Cachimba del Piojo.

Por ese caso, Tarmezzano solicitó protección policial luego de declarar. El juez de la causa, Ricardo Miguez, accedió. El juez falló y procesó con prisión a una persona por el caso pero no pidió retirar la protección a la mujer.

“Recuerdo que me llamaran para preguntarme si le retiraba la custodia, a lo cual dije que no, salvo que la víctima expresara que no quería tenerla. La situación se dio que la testigo fallecida se retiró de donde estaba y fue a vivir a un lugar distinto. Fue ahí que sucedieron los hechos”, aseveró el juez Ricardo Miguez.

Por la muerte de Tarmezzano, dos personas fueron procesadas con prisión en la tarde de este jueves.