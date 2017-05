Habló el Ronco López: “Pasé un momento re jodido y es impresentable”

El técnico de Rampla Juniors habló en la puerta del juzgado, entre otras cosas dijo que no sabe si seguirá en el cargo.

Así habló Luis López en la puerta del juzgado:

Es fútbol es un deporte y yo estoy convencido que en el Cerro hay gente bien de bien. Tenemos que tratar de que no pase más esto porque pasé un momento re jodido y es impresebtable. Es un deporte, no puede ser que ganás y te quieran lastimar. Ganás, festejás con respeto y te vas a tu casa, perdés y te vas para tu casa. La vida me enseñó que tenés que ser un buen perdedor para ser un buen ganador. No los vi, son chiquilines y no los conozco. Yo no voy a hacer ninguna denuncia, acá me llamaron, yo no denuncié a nadie.