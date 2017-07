Habló el taxista que ayudó a detener al menor asaltante del Buceo: “lo único que dijo fue que lo dejara ir, que no tenía nada que ver”

En la noche del miércoles, cuando un adulto y un menor de 17 años asaltaron un supermercado en Buceo, la Policía llegó durante el crimen. Esto llevó a que el menor huyera y subiera a un taxi para intentar escapar. El taximetrista se enteró que el joven era un delincuente y lo dejó trancado dentro del vehículo para que la Policía lo arrestara.

Telemundo entrevistó al taxista que contribuyó a la detención del delincuente. Así narró su historia:

“Estaba tranquilo y veo que una persona viene corriendo y, cuando cruza por delante del taxi, sube. Me dice: ‘vamos al Cerro’. Lo noté muy nervioso. Llegó un muchacho y me dijo que no lo mueva porque el joven robó en la esquina.

Atiné a trancar las puertas, llamar al 911 y me bajé del taxi.

Lo único que dijo fue que lo dejara ir, que no tenía nada que ver, que no había hecho nada”.