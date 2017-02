Justicia se pronunciará el sábado sobre hombre que baleó a su pareja en Flores

Le quitaron una bala de la cabeza a la mujer de 17 años y se encuentra fuera de peligro.

Este sábado se expedirá la Justicia respecto a un hombre que le disparó a su pareja, una joven de 17 años, en el departamento de Flores. La joven está internada en el hospital local, fuera de peligro.

La joven fue ingresada a la emergencia del hospital de la capital de Flores, sobre las diez de la noche de este jueves, con una bala alojada en el cuero cabelludo. Los médicos del hospital lograron sacarla la bala, pero la joven quedó internada aunque fuera de peligro.

Indagado por la policía en primera instancia, el novio de la joven dijo que el balazo vino de afuera de su casa, en momentos que estaba la pareja con su hijo de un año. Sin embargo, y a través de fuentes judiciales, Telemundo pudo saber que el hombre confesó haber disparado contra su pareja.

Además, este hombre tiene varias denuncias por violencia doméstica, al punto tal que la policía comunitaria monitoreaba la situación del matrimonio, por la gran cantidad de denuncias.

La joven herida también fue indagada pero ella no acusa a su pareja. No obstante, la Justicia no se pronunciará sino hasta este sábado.