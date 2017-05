La historia de los padres de Paulina: “cuando vimos el video, nos dio mucha impotencia”

Paulina Giordano iba a recibir dinero para un tratamiento pero se lo robaron.

El pasado 11 de mayo, un vendedor ambulante robó una alcancía con donaciones de una panadería en Pocitos. El dinero de las donaciones iba en contribución del tratamiento de una niña de cuatro años llamada Paulina Giordano que padece de una displacia cortical. Tras esto, Telemundo habló con Carolina y Matías, los padres de Paulina.

“Cuando vimos el video, nos dio mucha impotencia y bronca por no poder hacer nada. La alcancía tenía una foto grande, se veía para qué era”, dijo la madre de la niña, quien además trabaja en la panadería que tenía la alcancía de donaciones.

El ladrón llamó a Matías, el padre de Paulina, el domingo pasado.

“Me llamó de un número privado y me dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y que vio la foto pero no leyó. Me dijo que la plata no la tenía pero que la podía conseguir en estos días y que estaba arrepentido y me la quería dar”, contó el padre de la niña, quien le avisó al ladrón que la denuncia ya estaba hecha y que era bienvenido a devolver el dinero a la panadería.

Carolina luego contó la enfermedad que hizo que pusieran una alcancía de donaciones en la panadería.

“Paulina a los dos años empezó a hacer crisis. Después de unos estudios se le diagnosticó displacia cortical, una malformación en el cerebro, que le perjudica el habla y la motricidad. Hace dos años que estamos probando con distintas medicaciones y ninguna hace efecto. Al día de hoy toma ocho medicamentos diarios. Los médicos nos dijeron que lo mejor era sacarle esa malformación”, explicó la madre de Paulina, quien detalló que se le harán estudios para localizar mejor el problema.

La madre de Paulina apuntó que ningún programa estatal como el Fondo Nacional de Recursos les ha brindado apoyo.

“Paulina toma una medicación que nos sale $5.000 por mes, aparte de las demás”, aclaró Carolina.

Para colaborar con la causa de Paulina:

Colectivo Abitab 74052

Página de Facebook: TodosporPaulina

Teléfono 093 889 860