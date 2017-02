La jueza Vega decidió mantener la tenencia de los hijos de Valeria Sosa en manos de los abuelos paternos

La decisión viene acompañada de unas condiciones que abuelos paternos y maternos deben cumplir.

La jueza Iris Vega, ratificó su resolución de mantener a los hijos de Valeria Sosa, que fue asesinada por su ex esposo, bajo custodia de sus abuelos paternos.

La familia de la madre había presentado un recurso aportando nuevos elementos en la búsqueda de revocar la primera sentencia de la jueza. Según la nueva resolución judicial, los niños declararon que querían seguir viviendo con sus abuelos paternos.

Los hijos de Valeria Sosa viven con sus abuelos paternos desde que sus padre mató a su madre. La jueza Vega resolvió esa madrugada mantener la situación de los niños porque tenían más vínculo.

La magistrada afirma en su nueva sentencia que se vulneraron los derechos de los niños en dos oportunidades: por el relacionamiento violento de sus padres y ahora por la difusión del caso en los medios.

“Todas estas circunstancias se ven agravadas por la exposición en público realizada por la abuela materna recurrente y por la prensa que, profundizó la vulnerabilidad de los derechos de los Niños con la afectación del derecho a la intimidad y a la dignidad humana,” señaló la jueza Vega.

Según uno de los niños, prefiere quedarse en la casa jugando porque ahí está más tranquilo y no le gusta salir. Los niños de 7 y 10 años fueron evaluados psicológicamente para ver si estaban en condiciones de declarar y determinó que no. La jueza sin embargo se reunió a dialogar con ellos.

Los niños declararon que preferían quedarse con sus abuelos paternos. “De todas las casas en la que me he quedado, la que más me gusta es donde estoy ahora, porque es donde me crié y crecí,” dijo uno de los niños. El menor de ellos también declaró querer quedarse con los abuelos paternos.

La jueza resolvió que ellos elijan con quien prefirieran. La jueza priorizó el testimonio de la psiquiatra infantil del Hospital Policial, que entrevistó dos veces a los niños y a familiares. “Creo que los abuelos paternos y la abuela materna no están en condiciones ninguno de los dos de contenerlos a los niños, de exponerlos a imágenes negativas de un lado y del otro,” dijo la psiquiatra. “Creo que dentro de los adultos, la que podría estar en mejores condiciones de hacerse cargo de los niños es la tía materna,” agregó la psiquiatra.

La jueza estableció condiciones a los abuelos paternos: continuar el tratamiento de los niños en el Hospital Policial, respetar el trato con la familia materna, no obstaculizar las visitas y permitirles ir con ellos, entre otros. Por último se le asignó terapia a los tres abuelos.