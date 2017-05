“La señora pidió que no hubiera custodia en su casa”, explicó el ministro del Interior

Así lo explicó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi:

La señora, por el trabajo que realizaba, pidió que no hubiera custodia en su casa, si no que hubiera un patrullaje mayor en el entorno, cuadras alrededor de la casa. Eso se hizo.

Además, la Policía se comunicaba con ella todos los días. Un día no la encuentran y los vecinos le informan a la Policía que se mudó. Se le comunica al juez y el juez resuelve que si la vigilancia no es efectiva porque no está en la casa, que se levante la vigilancia.