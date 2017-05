Ministerio del Interior y SCJ investigan por qué la mujer asesinada en La Teja no tenía protección policial

Laura Tarmezano, de 28 años, fue asesinada en la madrugada de este jueves en una casa ubicada en la esquina de Real y Vaillant. Era testigo de un homicidio ocurrido en abril por el cual un hombre ya marchó a la cárcel.

Quienes le dispararon a Laura le dijeron: “esto es por alcahueta”. Los asesinos fueron detenidos y ya están procesados pero el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia acordaron llevar adelante investigaciones para determinar por qué la mujer no tenía protección policial.

“Algo pasó. Tenemos claro que no se trataba de un testigo protegido. Sí era un testigo que solicitó protección policial”, contó el presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Chediak.

La mujer había pedido que no hubiera guardia policial en la puerta de su casa. Pidió que hubiera patrullaje en la zona y así se hizo.

La Policía se comunicaba con ella todos los días pero un día ya no pudo ubicarla. Los vecinos les dijeron que Laura se había mudado.

“Se le comunica al juez y el juez resuelve que si la vigilancia no es efectiva porque no está en la casa, que se levante la vigilancia”, explicó el ministro del Interior Eduardo Bonomi.

El juez de la causa en la que la mujer era testigo es Ricardo Míguez. Su versión contradice la de la Policía.

“Recuerdo que me llamaran para preguntarme si le retiraba la custodia, a lo cual dije que no, salvo que la víctima expresara que no quería tenerla. La situación se dio que la testigo fallecida se retiró de donde estaba y fue a vivir a un lugar distinto. Fue ahí que sucedieron los hechos”, aseveró el juez Ricardo Míguez.