“Pasaban cantando por el pasillo: ‘A las milicas hay que matarlas porque nacen como piojos’”

Telemundo pudo dialogar con la madre de la oficial de la Policía que murió intoxicada por el humo de un incendio que se produjo en su casa a raíz de que un cóctel molotov fuera lanzado contra la vivienda, ubicada en la zona de Casavalle.

“A mí lo que me interesa, sinceramente, es que la muerte de mi hija sea aclarada perfectamente porque hay una persona presa, pero tiene que haber unos cuantos porque hay menores involucrados y no dan con la tecla de ellos. Yo estoy segura que hay menores involucrados. Había menores que buscaban problema porque ellos pasaban cantando por el pasillo: ‘a la policía hay que matarla, las milicas hay que matarlas porque nacen como piojos’. Y siempre con los milicos. Está bien claro que esa gente no quiere a la Policía.

De tanto en tanto siempre venían esas banditas, cantaban paveaban, se decían cosas con indirectas unos a otros, pero uno se daba cuenta que era por uno. Pero como directamente con nosotros no se metían, ella se quedaba tranquila.

Esa noche fue horrible. Me despierto con el calor y digo: ‘Romina, Romina, levantate. ¿Qué es este calor?’. Y veo como una cosa roja, y eran las llamas. Dice Romina: ‘¡Es fuego, mamá, es fuego! Y salió para el comedor, y sentí que ella tiró un balde de agua, pero después no la vi más ni la sentí más. Y a ella la sacaron del baño los Bomberos”.