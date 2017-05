Procesaron sin prisión a un hincha de Nacional que tenía banderas de Peñarol por un delito de receptación

Tres personas declararon ante la Justicia luego de que la Policía allanara la vivienda de un hincha de Nacional que tenía 33 banderas de Peñarol. La investigación empezó luego de que se diera a conocer una fotografía de una bandera en la hinchada de Nacional en el pasado encuentro del tricolor ante Lanús por Copa Libertadores.

Dos de los tres detenidos vinculados a la barra de Nacional quedaron en libertad porque no se pudieron encontrar vínculos con el hallazgo de banderas que hizo la Policía.

Este viernes, luego de declaraciones del presidente de Nacional José Luis Rodríguez, y el asesor de seguridad del club ante la Justicia, se resolvió procesar sin prisión por un delito de receptación a un detenido. El indagado había afirmado que la dirigencia autorizaba e incitaba a que los hinchas robaran banderas de su clásico rival para ocultarlas en la sede tricolor. La dirigencia negó las declaraciones del indagado, el cual luego se desdijo.

“Son delitos carcelables y dada la idoneidad del indagado para trabajar, no hay nada que objetar en la defensa. Él no manifestó de dónde consiguió las banderas de Peñarol porque él no estaba vinculado al hurto”, explicó el abogado defensor Iván Almeida.