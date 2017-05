Rodríguez sobre robo de banderas de Peñarol: “Si los involucrados prestan servicios para Nacional, los vamos a echar”

Las actuaciones judiciales comenzaron a las 8:00 horas de la mañana de este viernes. Así, uno de los primeros en declarar fue el jefe de seguridad tricolor.

Ya sobre el mediodía se hizo presente en el lugar el presidente de Nacional, José Luis Rodríguez, y tres hinchas tricolores que a su vez prestan servicios vinculados a la seguridad.

De esta forma, se trata de establecer cómo varios hinchas de Nacional se hicieron con más de 30 banderas de Peñarol: varios de ellas fueron exhibidas como “trofeos de guerra” en el partido que los tricolores disputaron ante Lanús por la Copa Libertadores.

Una versión señala que esas banderas estaban en la sede tricolor y que luego pasaron a quedar en la residencia de uno de los hinchas, en la zona de Colón, donde finalmente fueron incautadas por la Policía tras un allanamiento.

Tras la instancia judicial, el presidente tricolor apuntó:

“Dijeron que había gente de Nacional que ponía plata: pero a uno le sacan las ganas de hablar con los medios. Me gustaría saber de dónde sacan esas versiones, que ni siquiera están en el juzgado. La procedencia de las banderas es un hincha que tiene las banderas en la casa y decidió llevar una al Parque Central. Es eso. Me sorprendo porque es un acto delictivo: hubo un robo. Espero que las personas involucradas vayan presas. Me preguntaron si conozco cómo se dirige la seguridad de Nacional, si sabía cómo había entrado la bandera al Parque Central. Los dirigentes de Nacional no ponen plata para comprar banderas.

Si son funcionarios, se los echará por notoria mala conducta. Si son socios, no entrarán más. Y sean socios o funcionarios, se los pondrá en la lista para que no puedan entrar más al Parque Central. Es la primera vez que veo una bandera de otro cuadro en el Parque Central que no sea de Nacional.

Quizás la manera de terminar con esas versiones sea hacer una demanda por daños y perjuicios. No pueden tirar una noticia que no tiene nada que ver con nada.

Si son funcionarios y prestan servicios para Nacional, los vamos a echar. Lo vamos a ver”.