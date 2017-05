Se recupera un hombre de 95 años que fue atacado por un perro pitbull en Paysandú

El anciano fue atacado por un perro pitbull en la localidad sanducera de Quebracho: sufrió graves lesiones en brazos, piernas y cuero cabelludo. Ahora se recupera, pero su hijo adelantó que hará la denuncia por lo ocurrido.

En este sentido, Christian Cusimano, dijo del hombre herido, Rosaire Cusimano, apuntó:

“Yo no tengo un ptibull; o sea que sabía que eran malos, pero no tan malos. El que sí lo tiene sabe cuán malo es. Entonces, si esta persona dejó a mi padre en la chacra y él tiene a su perro, y da esta vivienda en calidad de préstamo… Accedí a eso, pero esta ya me está trayendo muchos problemas y este es un problema mayor. Nunca recibí un llamado de disculpas”.