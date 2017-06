Secretario general del FADA afirma que Andrés Pereira fue visto con vida en Montevideo luego del campamento

Andrés Pereira asistió a un campamento del Frente Artiguista Democrático Avanzado en Punta Espinillo, donde se hallaron sus restos óseos.

Los campamentos del FADA se realizan cada verano desde 2002. Hasta 2014 se hicieron en Punta Espinillo, y desde entonces se cambiaron para 25 de agosto en Florida. Cada año son unos 300 a 400 jóvenes que participan de las actividades.

El Frente Artiguista Democrático Avanzado que surgió en 2004 como Nuevo Partido Comunista. En su página de Facebook se presenta como Nuevo Partido Comunista – Frente Amplio, aunque formalmente no integra el partido de gobierno. Informa que se inauguró el 17 de abril de 2004, en homenaje a los obreros asesinados en 1972.

En un artículo de 2015, el periódico Liber Arce- vinculado al FADA- informa que el PCU operó para que el grupo no entrara al Frente Amplio. Según el texto, el inconveniente surgió de que el FADA optó por mantenerse fiel a las estructuras originales comunistas, proclamarse marxista-leninista, mantener sus banderas, su organización y el método proletario de funcionamiento.

El secretario general del FADA es Marcelo Sánchez. Telemundo intentó obtener una entrevista con él u otro dirigente para dar su versión sobre los campamentos pero no fue posible.

En el programa “Inicio de Jornada” de Radio Carve, Sánchez afirmó que están conmocionados, conmovidos y hundidos en dolor. Expresaron su solidaridad con la familia del joven fallecido.

Sostuvieron que no quieren hablar con los medios sobre el tema para no prestarse al comercio mediático. Sánchez aseguró que el joven no murió en el campamento porque fue visto por varios testigos hasta agosto 2014 en distintos puntos de Montevideo.