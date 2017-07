El cabo Ricardo Guevara dijo que actuó con tranquilidad para desarmar al delincuente, que entabló una situación de rehenes cerca de un supermercado del Buceo. Lo ayudó su experiencia anterior en la seguridad de unidades de transporte.

Guevara dijo que nunca puso en riesgo a la rehén y que aprovechó una distracción del delincuente.

“Para reducirlo no fue necesario efectuar un disparo pero también estaba la posibilidad de efectuar un disparo. Le apunté a la cabeza. Si no le sacaba el arma le iba a disparar en la cabeza, pero no fue necesario”, agregó el policía.