Sindicatos policiales rechazan que deriven a efectivos como guardias carcelarios

Los sindicatos se reunieron con el PIT-CNT para denunciar persecución sindical e injerencia del Ministerio del Interior. También plantearon discrepancias con la decisión de las autoridades de pasar a los policías acusados de violencia doméstica a desempeñarse como guardias de cárceles.

Los sindicatos afirman también que es insuficiente el apoyo psicológico que reciben los policías denunciados o los que han matado a un delincuente.

“Tiene que haber un seguimiento y no lo estamos teniendo. Me tocó matar a un delincuente y no he tenido la asistencia psicológica adecuada al proceso”, señaló Eduardo Juárez, de la Federación de Sindicatos Policiales.