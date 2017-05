Tres personas detenidas por los incidentes ante Rampla

Los involucrados comparecerán ante la Justicia en la mañana del viernes.

La declaración de este jueves ante la Justicia se trató de una declaración ampliatoria de lo que el director técnico de Rampla Juniors declaró el miércoles ante la Policía. López afirmó no conocer a quienes lo agredieron y dispararon contra el funcionario de seguridad Miguel Servetti.

“Las personas que estuvieron e increparon al “Ronco” López ya están identificadas, son todas mayores de edad. En las próximas horas se presentarán ante la Justicia. Todos los testigos dieron cuenta que vinieron de la parcialidad de Cerro”, dijo el abogado de López, Ignacio Durán.

Así habló Luis López en la puerta del juzgado:

El fútbol es un deporte y yo estoy convencido que en el Cerro hay gente bien de bien. Tenemos que tratar de que no pase más esto porque pasé un momento re jodido y es impresentable. Es un deporte, no puede ser que ganás y te quieran lastimar. Ganás, festejás con respeto y te vas a tu casa, perdés y te vas para tu casa. La vida me enseñó que tenés que ser un buen perdedor para ser un buen ganador. No los vi, son chiquilines y no los conozco. Yo no voy a hacer ninguna denuncia, acá me llamaron, yo no denuncié a nadie.

El entrenador de Rampla Juniors afirmó tener un futuro incierto.