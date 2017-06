Un automovilista embistió a un ciclista que participaba de una movilización en la que se bloquea paso de vehículos

El conductor del vehículo denunció al ciclista, que declaró esta mañana ante la Policía.

Integrantes del movimiento Masa Crítica filmaron la movilización que realizaban el viernes por la Rambla de Montevideo. El grupo que se originó en Estados Unidos, y está en varios países, realiza estas actividades en las noches de luna llena para hacer notoria la existencia de bicicletas.

Impiden el paso de los automóviles y les hacen señas para que bajen la marcha. Hasta que un conductor se impacientó y golpeó una de las bicicletas. Los otros ciclistas se bajaron de sus bicicletas y fueron hacia él, pero el automóvil aceleró, dobló y huyó. Se fue derecho a la Seccional Décima y denunció a los ciclistas por daños, dijo que le rompieron el parabrisas y luego denunció amenazas por redes sociales.

Los integrantes de Masa Crítica afirman que la movilización que realizan no viola normas de tránsito. “No existe la obligatoriedad de circular en fila”, dijo Gerardo Wuhl. Sin embargo, las normas de la Intendencia de Montevideo dice que las bicicletas deben circular por el borde derecho de la calzada, una detrás de la otra. Luego establece que deben mantener su línea y no deben hacer zigzag. Luego, establece la norma, que no pueden hacer grupos que obstruyan la circulación.