Un joven de 20 años se ahogó en una playa de Carrasco

Sucedió en la playa Miramar, que no se encuentra habilitada para baños.

El joven se encontraba con dos amigos en la playa Miramar, enfrente a la Escuela Naval. Se fue a bañar al agua y desapareció. “La Armada recibió el llamado donde se informaba que un joven de 20 años que se encontraba en la playa Miramar en determinado momento desapareció de la superficie. El cuerpo se encontró sin vida poco tiempo después”, informaron desde la Armada.

Esta playa no está habilitada para baños y por tanto no tiene presencia de guardavidas. “La Armada recalca que los turistas que quieran hacer uso de las playas, lo hagan en las playas habilitadas o, de no poder hacerlo, tener algún sistema de flotabilidad que les permita evitar desgracias”, expresaron desde la Armada.