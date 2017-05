Una estudiante de 13 años se quemó mientras realizaba un experimento en Liceo 2 de Artigas

Un avión de la FA trasladó a la niña a Montevideo. Un experimento de química le provocó quemaduras de segundo grado.

La madre explicó:

Según la versión de los padres, el docente de la materia no estaba y había otra profesora a cargo. Cuando ocurrió el accidente, la alumna corrió y se tiró agua encima.

La madre agregó:

A mí me indigna, no quiero que le pase a otro niño, que tengan la responsabilidad. Pasó más de 35 minutos sin asistencia médica. Yo vivo a pocas cuadras del liceo, me hubieran avisado. A mí me dolió mucho.