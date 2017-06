Una trabajadora doméstica y la historia detrás de una golpiza: “sirvienta de los judíos, te voy a terminar matando”

Mirta del Río es una trabajadora doméstica en un edificio en punta carretas, que en diciembre de 2016 recibió una brutal golpiza por parte de un hombre que la perseguía hace seis años.

Ese hombre le rompió los dientes de un puñetazo, le mostró un arma y le propinó una paliza hace medio año.

“Todavía no me he podido recuperar con los tratamientos psiquiátricos, de todas las cosas que nos pasan después de eso. Muchas veces fui amenazada por esta persona”, sostuvo Mirta.