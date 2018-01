Alfredo Etchegaray: “Lo ideal es crear un plan y una campaña muy a medida de cada producto, cada estrategia y cada objetivo a lograr”

Con más de 45 años de carrera, Alfredo Etchegaray es uno de los empresarios más polifacéticos de la región. Recorrió un largo camino que lo llevó a ser considerado el relacionista público más influyente del Río de la Plata.

Alejado de la producción de eventos y fiestas, en la actualidad reside en Punta del Este donde continúa su actividad asesorando a grupos de inversión que desembarcan en Uruguay.

El águila del Graf Spee

Ese proyecto se inició en el año 1984 con la búsqueda de información de los archivos de España. Estamos hablando de unos 500 naufragios que hay en el Río de la Plata en aguas uruguayas. Ahí estudié en los archivos, después me llevó diez años el trámite para lograr los permisos. Son once años de tener el águila extraída del mar, son treinta años de trabajo en proyectos de arqueología subacuática que implicaron enormes inversiones, técnicos, tecnología y mucho más. El águila estaba en la popa, en la parte de atrás del Graf Spee es un símbolo muy fuerte porque tiene en sus garras una esvástica. La esvástica es un símbolo que tiene miles de años y que era un símbolo de paz para civilizaciones de la india, incluso en una sinagoga en Israel hay una hecha con mosaicos. Tenemos el reconocimiento del Estado uruguayo del derecho al 50%, pero no nos dan la fecha de la subasta. La empresa internacional, que puede tener mucho fuego artificial en la suma, llegó a hablar de 50 millones de euros. La tasación local de la casa de subastas de Enrique Gomensoro de 15 a 20 millones de dólares. No importa qué valor tiene, lo que importante es que se cumpla con el contrato y que yo pueda destinar esa cifra a inversiones y fundamentalmente que se pueda disfrutar en vida. Una de las personas que trabajó en el proyecto en la dirección técnica como buzo falleció en diciembre sin poder disfrutar de un centavo ni de ese proyecto ni de otro.

Invertir en Uruguay

Yo empecé como productor de grandes fiestas y acontecimientos y presentaciones de productos. Al mismo tiempo que compraba un aparato de láser o electrónico, invertía en tierras. La tierra es un bien finito, tiene un bajo costo de mantenimiento y siempre en la curva si analizas el siglo XX siempre es para arriba. Además no se puede maquillar, ni imprimir más tierra. ¿Qué consejo le doy a un inversor? Depende de lo que quiera invertir. Si quiere invertir en tierra, cualquier proyecto en el mundo debe incluir una investigación de campo. No necesariamente con una consultora profesional, lo podés hacer tu mismo. Hay que tratar de tener información actualizada, porque los mercados cambian en forma permanente y cada vez más rápido. Segundo paso, ver todas las opciones con la investigación de la parte legal para saber la versatilidad que te permite esa inversión. Fundamental es hacer una buen presentación, con drones, videos bien editados, con renders mostrar el potencial de la tierra. El último paso es la comunicación. Sin marketing no hay nada, es la mitad del partido.

Su vida en Punta del Este

Nosotros somos millonarios y sabemos darnos cuenta de aquellas cosas que nos enriquecen. Y lo que nos enriquece es la calidad de vida. Para mí, la calidad de vida pasa por la naturaleza porque las ciudades se han transformado en inhabitables, por el exceso de autos, de alarmas, por la inseguridad y a veces el estrés de la misma gente que convive en la ciudad. Punta del Este tiene las olas del mar rompiéndote a la mañana y enfrente, si estas cerca del mar, sino con cientos de pájaros que van variando.

Invertir en Punta del Este

Sigue siendo negocio invertir en Punta del Este, pero no con los parámetros de hace diez años. El que se retiró de Punta del Este es el inversor especulador, aquellos grupos de agricultores de Argentina que para no darle a las retenciones que las imponía el gobierno de Cristina Fernández traían el dinero a Uruguay, compraban medio edificio, lograban un descuento de hasta un 30 o 40%. Les daba una renta de un 50% anual. El que quedó fue el consumidor final, que no compró en el pozo. Entonces hay que adaptarse al nuevo mercado, pero por supuesto que hay muchos negocios. Yo no soy inversor en tierras contra la corriente, entonces creo en anticiparse a los cambios. Yo fui quién compró en Zonamérica, en la zona del Estadio de Peñarol, quien compró alrededor del aeropuerto, en Laguna Garzón. No hay que fijarse nunca en los anuncios, eso son fuegos artificiales, hay que hacer investigaciones.

La tendencia de las marcas a hacer fiestas pequeñas

Son momentos, son como olas. Son situaciones que van y vienen. Algunas de esas marcas empiezan con una pequeña fiesta y les desboca. Yo en el año 1991, el 2 de enero, fui creador y productor de la primera fiesta de Revista Gente. Ya hace dos años se les desbocó. Se transformó en una fiesta de 3.000 personas, entonces cortan esos ciclos. Las fiestas privadas son circunstancias de personajes que quieren por motivos personales a veces aparecer, como lo fueron las fiestas de los Scarpa, los D’aremberg. Pero una fiesta tiene éxito no por cuanta gente esté invitada sino por cuanta gente quiere estarlo y no lo está.

Las Relaciones Públicas en la región