Diego Forlán: “Ni hablar que hay algo de suerte pero hay mucho más sacrificio y trabajo de lo que todos ven”

Diego Forlán es ídolo en Uruguay y en el mundo. Considerado uno de los mejores delanteros del planeta, alcanzó el éxito en lugares tan discímiles como Inglaterra, Italia, España y Japón.

Aparte de ser galardonado con dos botas de oro, fue elegido como mejor jugador del Mundial en Sudáfrica. Diego es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia de la selección uruguaya y le regaló a la celeste 42 gloriosas victorias.

Construcción de su carrera

Por experiencia y años en esto, lo que siempre digo es que te tiene que gustar lo que hacés, sea lo que sea que hagas. En mi caso me gustan los deportes y en particular el fútbol. Tuve la suerte de tener a mi padre y mi hermano, somos una familia de fútbol. El hecho de compartir mucho con ellos, estar en el día a día. Cuando mi padre agarró las formativas de Peñarol en el 93′ íbamos en el auto charlando, contándome historias, lo que implicaba dedicarse a esta profesión, lo que él había vivido, lo que él veía en mí. En particular lo que tiene esta profesión es que tenés que dejar de lado cosas, fundamentalmente en la adolescencia hay cosas que la mayoría de los jóvenes hacen que vos tenés que cuidarte porque dependés mucho del físico. Es algo que te encanta entonces no es que vas dejando de hacer las cosas y lo sentís, por más que no dejan de ser duelos. No es que volvés atrás y lo podés vivir, sino que ya pasó el momento. Cuando era chico eran duelos grandes, pero a medida que fui creciendo entendí que no me tocaba vivir eso pero sí otras cosas.

Ser jugador de fútbol

Para mí es un privilegio. Lo único que te tiene que preocupar es estar bien, de cuidarte y prepararte para los partidos. Por más que la gente piensa que son dos o tres horas, no dejan de ser las 24 horas que tenés que tener un cuidado especial, diferente. Yo lo vengo haciendo hace más de 20 años, entonces para mí es algo fácil. No me pesa, por algo lo sigo haciendo hasta el día de hoy.

Entrenamiento

Si querés ser mejor cada día, tenés que intentarlo de la mejor manera y poder entrenar. Esto es práctica, cuanto más practiques mejor es. A medida que va pasando el tiempo y uno va jugando, lo increíble, que a mí me pasó, es que muchas veces capaz que practicaba un estilo de jugada en la semana y el fin de semana lo usaba y terminaba haciendo goles. Se va haciendo más fácil. Es algo lindo, lo disfruto.

El éxito

No va en premios o títulos. Es mejorar día a día y poder rendir de la mejor manera. No me pondría el rótulo de exitoso, intento hacerlo de la mejor manera. Después estás quienes te consideran o no. En el fútbol he ganado y perdido, es como todo. Me siento un privilegiado, disfruto de poder vivir de esta profesión. Estoy jugando hace casi 20 años, si lo veo por ese lado me siento exitoso.

Cristiano Ronaldo

Viví con el un año en Manchester, entrenando juntos. Mientras que yo me quedaba en una punta de la cancha, él se quedaba en la otra trabajando físico, tiro libre, pegada. Los dos de diferentes lados haciendo cada uno lo que creía mejor o lo que creías que mejor te podías funcionar. Hoy sigue siendo de los mejores del mundo. Ni hablar que hay algo de suerte pero hay mucho más sacrificio y trabajo de lo que todos ven.

Manchester

Lo mejor que me pasó fue saber hablar inglés, porque no tenía la barrera del idioma. El hecho de poder comunicarme y hablar con todos ellos hizo toda la adaptación más fácil. El día que llegué fui con un amigo de la familia, parte de los que me representaban. Estaba Ferguson en Old Trafford esperándome, me hizo una guía por el estadio y de ahí me llevó al hotel. Al otro día ellos ya jugaban, fui al partido y me presentaron. El lunes empecé a entrenar con ellos.

Cómo se analiza una propuesta deportiva

Son muchas cosas. Dónde vas a vivir, en qué liga vas a jugar, qué lugar. Obviamente lo económico también. Son muchas cosas que entran en juego. Primero llega la oferta, se la comunican a mi hermano (Pablo Forlán) o a Daniel (su representante) y después ellos me comunican a mí. Ahí empezamos a averiguar, siempre hay algún conocido que jugó y empezas a preguntar. De ahí ves y vas tomando decisiones.

La fama

Ya son muchos años y no fue que fue de un día para el otro. Hay momentos en los que estuve más expuestos que otros, te vas dando cuenta. Tratas de manejarte en lugares que capaz al principio llegas y es una novedad, pero después van pasando los días y es algo común. Es algo que viene con la profesión.

Paz Cardoso

Es la mujer de mi vida. Estoy enamorado y feliz y formando lo más lindo que es una familia. Estoy agradecido.

La paternidad