Martín Guerra: “hay un montón de romanticismo alrededor de la construcción de valor de una empresa pero lo importante es ganar plata”

Martín Guerra es uno de los emprendedores más reconocidos del Uruguay. Se inició en esta carrera a los quince años y a los veinte cofundó BGB. En 1997 junto a sus socios creó Pronto, una compañía de crédito al consumo que fue vendida primero al Fondo Advent Internacional y luego al grupo Scotiabank.

Su pasión por las empresas lo llevó a crear Incapital, una de las primeras family office de Uruguay. Desde allí ha invertido en compañías de e-commerce, crédito, retail y salud. Afortunadamente tanta actividad no le impide hacerse tiempo para impulsar y mentorear algunos emprendedores.

Puntos claves a trabajar para vender una compañía

Fanático de los números

Factores que los emprendedores deberían corregir

Su renombrado equipo en Pronto

Lo construí por ensayo y error. Para construir ese equipo que es un dream team, antes tuve que contar con otros profesionales que por diferentes motivos y razones no daban con lo que la empresa necesitaba. No quiere decir que sean profesionales malos. Pero hay que tener en claro que si el equipo no tiene las habilidades, no se van a conseguir los objetivos. Hay que cambiarlos rápido. En Uruguay hay mucha tolerancia a no tener el equipo ideal, y ahí las empresas dan mucha ventaja.