Verónica Raffo: “Estamos ante una realidad tan dura que es importante que los emprendedores se involucren en organizaciones que les hacen mirar al Uruguay de cerca”

Verónica Raffo es la lider empresarial más reconocida del Uruguay. Así lo determinó una encuesta del diario El Observador en 2016, que la ponía en la cima de las diez mujeres uruguayas más influyentes. Esta abogada socia de Ferrere cosechó en base a esfuerzo y una inteligencia privilegiada una carrera llena de premios internacionales, tanto por su labor profesional como por su apoyo a causas sociales. Y fue reconocida por la revista Latin Lawyer como una de las cincuenta abogadas más destacadas en América Latina.

Mujer polifacética y feminista

Las definiciones que yo usé como un instrumento en la charla TED es porque justamente la visión que tenemos, y le hace tanto daño al feminismo, es no entender de qué hablamos cuando decimos feminismo. Por eso yo lo que hice fue ir a la RAE porque muchas veces identificamos al feminismo como la contra cara del machismo, y el machismo tiene una connotación negativa porque tiene que ver con aplastar a las mujeres. En cambio el feminismo fue creado como un derecho con una base de igualdad, no más que eso. No tenés porqué ser mujer para ser feminista, por suerte hay muchos hombres que les parece razonable y quieren que en la sociedad los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos.