Virginia Suárez: “Las mujeres tenemos un rol que jugar en achicar las diferencias y tenernos más fe”

Virginia Suárez es la mujer clave detrás de la operación del HSBC en Uruguay. Se define como generalista, pero le agregaríamos determinada. Fue en su primera entrevista en el banco cuando dijo a sus empleadores: “quiero convertirme en gerente general”. Es contadora pública con un MBA y un diploma en finanzas. Conviven en ella un perfil tan ejecutivo como humano.

Fuera del sector financiero, Virginia es directora de Agara, un espacio creado para alcanzar el equilibro personal a través de disciplinas como el stretching, la yogaterapia y el pilates.

La carrera más empinada por ser mujer

Es una realidad, somos pocas las que estamos en este tipo de puestos. Y también la realidad es que se hace más dificultoso. Pero por otro lado creo que las mujeres tenemos un rol que jugar para achicar las diferencias y tenernos más fe, tenemos que animarnos a los desafíos. Uno necesita capaz ver pruebas, y somos varias CEO en el país. Me encanta ser un ejemplo de que se puede, aunque por ahí se hace un poco más escabroso. Lo más importante es no limitarnos nosotras mismas, hay que ser un poco más osadas y atrevidas. Está en nuestras manos achicar las diferencias.

El peso de la determinación en el proceso

Soy bastante curiosa y creo que la determinación es fundamental. Es un tema de la personalidad, de tener ganas de meterte en esos desafíos. Lo bueno es que no es un tema genético, lo podés aprender. Podés educarte a ser determinado y soltarte. En el banco (HSBC) ayudamos mucho con esto, con la planificación de la carrera y hacer lo que a uno le gusta hacer, encontrar qué es lo que te motiva y lo que te mueve. Hay que encontrar buenos mentores y buenos ejemplos, también es importante sincerarse de qué es lo que me falta para el lugar al que quiero llegar.

Las principales habilidades que tiene que tener un CEO de un banco

Yo te diría que tenemos que saber un poco de todo, y no muy profundo de nada. Esa es la primera clave, tenés que saber de lo que se habla. La segunda es rodearte bien, tenés que tener los mejores gerentes porque no soy la experta. No tengo problema en decir que sabe más y por eso lo quiero al lado mío. Rodearse bien y rodearse de mejores que uno para mí ha sido la clave del éxito. La tercera es saber priorizar los tiempos, esa también es una gran cualidad de éxito.

Cómo organizar el día del CEO

Hice un curso cuando me estaba preparando para hacer CEO y era para organizar el día. Primero que nada tenés que arrancar con todo lo que había, ordenarlo y asignarle un tiempo, todo antes de empezar a trabajar. Soy muy estructurada, si algo me queda pendiente lo anoto para el otro día en primer lugar.

La alianza con America Business Forum

Cuando este tipo de eventos se dan en Uruguay se nos prende enseguida la lamparita de qué le podemos aportar al cliente. Estas experiencias son impresionantes y HSBC quiere estar. Es una oportunidad única para que nuestros clientes se enriquezcan, abran sus cabezas, veamos al mundo y estemos abiertos para nuevas experiencias.