“A pocas leguas del Cabo Trafalgar”, un libro que relata las peripecias de un grupo de profesores que sueña con cambiar la educación

La librería Más Puro Verso recibió la presentación del libro A pocas leguas del Cabo Trafalgar, del escritor español Manuel de la Iglesia-Caruncho. Del evento formaron parte Miguel Álvarez Areces, director editorial de la colección Máquina de las Palabras de la editorial Cicees, la periodista Ana Rosa Rodríguez Cravanzola y la profesora de Historia Cecilia Pérez Mondino.

A pocas leguas del Cabo Trafalgar se inspira en hechos acaecidos en un centro de estudios donde un grupo de profesores jóvenes y comprometidos coinciden a los pocos años de la muerte de Franco.

Entusiastas y convencidos de que ha llegado el momento, se proponen reformar de una vez la enseñanza, siguiendo así la estela de aquellas personas ilustradas y librepensadoras que lo habían intentado en épocas pretéritas. Con la complicidad del alumnado le dan un vuelco a todo, pero los poderes de siempre, como tantas otras veces había sucedido, permanecen ahí, agazapados en puestos jerárquicos y burocráticos, nada resignados a perder privilegios o prebendas ni tampoco dispuestos a quedarse con los brazos cruzados.

Los acontecimientos transcurren en paralelo al intento del golpe de Estado de Tejero, una revuelta militar fallida pero que marcará nítidamente algunas líneas rojas que ni los reformadores de la educación ni los de la política nacional deben siquiera pensar en traspasar.

Concretamente, la obra está situada en 1981, cuando el teniente coronel Antonio Tejero intentó dar un golpe de Estado al Gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981), hecho que refleja la complejidad con la que se produjo la transición hacia la democracia en ese país europeo, según narró Caruncho.

“Se trata de un grupo de profesores que intentan cambiar las cosas hacia modelos más libres, que antes estaban asemejados a la dictadura”, explicó el autor y añadió que, en el camino, los académicos se topan con dificultades, ya que persisten “intereses” que rechazan el cambio.

El también doctor en Ciencias Económicas, que actualmente reside en Madrid, contó que la escritura de A pocas leguas del Cabo Trafalgar le insumió tres años: en ese tiempo debió investigar, escribir y corregir cientos de páginas.

Miguel Ángel Álvarez Areces, director de la colección “Máquina de las Palabras”

Ana Rosa Rodríguez Cravanzola, periodista

Cecilia Pérez Mondino, profesora de Historia

Manuel de la Iglesia-Caruncho, escritor y doctor en Cs. Económicas / Autor de A pocas leguas del Cabo Trafalgar

Sobre el autor:

(La Coruña, 1954), doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Economía Internacional y Desarrollo. Trabajó para la cooperación española en distintos puestos en la Agencia Española de Cooperación Internacional en Madrid y durante casi quince años en Nicaragua, Honduras, Cuba y Uruguay. También pasó un año en Inglaterra como Visiting Fellow, en el Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Ha vivido además en La Coruña, Santiago de Compostela, Granada y Vejer de la Frontera (Cádiz). Como ensayista, ha publicado numerosos artículos y obras como El impacto económico y social de la cooperación al desarrollo (Editorial Catarata, 2005) y The Politics and Policy of Aid in Spain (Institute of Development Studies, 2011). Como narrador, ha publicado el libro de relatos Atractores Extraños (CICEES, 2010) y la novela Los dioses de la sombra juegan pelota (CICEES, 2014).