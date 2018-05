Juan José Millás presidirá la XXII edición del Premio Alfaguara de Novela

El Premio Alfaguara de Novela celebrará en 2019 su XXII edición consolidado como un referente de los galardones literarios otorgados a una obra inédita escrita en castellano. En su nueva edición, Juan José Millás presidirá un jurado compuesto también por los escritores Jorge Fernández Díaz y Manuel Vilas, la editora Gunilla Sondell, la directora de la librería Oletvm de Valladolid, Estrella García, y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara. De acuerdo con la convocatoria de esta edición, el plazo de recepción de originales finaliza el próximo 1 de noviembre de 2018 y se fallará a finales de enero del año siguiente.

El Premio Alfaguara nació en 1965 y fue relanzado en 1998 por el periodista y escritor Juan Cruz, que ocupó la dirección literaria de Alfaguara entre 1992 y 1998. En estas dos décadas de andadura ha sido una caja de resonancia sin igual para la literatura en lengua española, ya que más de 2.000.000 de lectores han podido disfrutar de las obras ganadoras, que han destacado cada año por su alta calidad literaria. Alfaguara, sello fundado en 1964 y que forma parte de Penguin Random House Grupo Editorial, ha tenido siempre la vocación de unir la literatura en español construyendo un camino de doble sentido para los libros publicados a ambos lados del Atlántico. Su difusión en todo el ámbito del idioma, apoyada por la edición simultánea de las obras ganadoras en España, Latinoamérica y Estados Unidos, sirve de homenaje a una lengua común a más de quinientos millones de lectores. El Premio Alfaguara responde a este objetivo editorial y cultural.

Desde su primera edición, en 1998, han presidido el Premio Alfaguara de novela Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier Cercas, Carme Riera, Elena Poniatowska y Fernando Savater.

Los premios Alfaguara han sido traducidos a numerosas lenguas y han obtenido las mejores críticas en el ámbito internacional, además de importantes galardones, lo que corrobora la calidad literaria de las obras ganadoras. Así, Abril rojo, de Santiago Roncagliolo (Premio Alfaguara 2006), recibió en 2011 el Independent Foreign Fiction Prize;El viajero del siglo, de Andrés Neuman (Premio Alfaguara 2009), resultó galardonada en España con el Premio de la Crítica de narrativa castellana, y su edición anglosajona, publicada en Reino Unido por Pushkin Press, fue escogida por Financial Times, The Guardian y The Independent entre las mejores novelas de 2012. El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vásquez (Premio Alfaguara 2011), obtuvo el Premio IMPAC Dublin 2014 y el Premio Gregor von Rezzori que se otorga a la mejor obra de narrativa extranjera traducida al italiano. Más allá del ámbito literario, la novela ganadora del Premio Alfaguara 1999, Son de Mar, del español Manuel Vicent, fue adaptada al cine por Bigas Luna en 2001, y el Premio Alfaguara de 2016, La noche de la Usina, de Eduardo Sacheri, será también llevada a la gran pantalla próximamente.

Una novela criminal, de Jorge Volpi, la novela ganadora del premio en 2018, ha tenido una excelente recepción en México, con unas ventas que superan los 30.000 ejemplares. Su repercusión en el resto de países de lengua española ha sido igualmente muy destacada. Como en el caso de algunas de sus antecesoras, la obra también ha despertado gran interés en el ámbito audiovisual, y ya cuenta con varias ofertas para ser llevada a la pantalla.

Ganadores del Premio Alfaguara de novela

2018 – Jorge Volpi, Una novela criminal | 2017 – Ray Loriga, Rendición | 2016 – Eduardo Sacheri, La noche de la Usina | 2015 – Carla Guelfenbein,Contigo en la distancia | 2014 – Jorge Franco, El mundo de afuera | 2013 – José Ovejero, La invención del amor | 2012 – Leopoldo Brizuela, Una misma noche | 2011 – Juan Gabriel Vásquez, El ruido de las cosas al caer | 2010 – Hernán Rivera Letelier, El arte de la resurrección | 2009 – Andrés Neuman, El viajero del siglo | 2008 – Antonio Orlando Rodríguez, Chiquita | 2007 – Luis Leante, Mira si yo te querré | 2006 – Santiago Roncagliolo,Abril rojo | 2005 – Graciela Montes y Ema Wolf, El turno del escriba | 2004 – Laura Restrepo, Delirio | 2003 – Xavier Velasco, Diablo Guardián | 2002 – Tomás Eloy Martínez, El vuelo de la reina | 2001 – Elena Poniatowska, La piel del cielo | 2000 – Clara Sánchez, Últimas noticias del paraíso | 1999 – Manuel Vicent, Son de Mar | 1998 – Eliseo Alberto,Caracol Beach, y Sergio Ramírez, Margarita, está linda la mar (ex aequo)

Jurado del XXI Premio Alfaguara de novela

Juan José Millás —escritor y presidente del jurado—(Valencia, España, 1946). En su obra, traducida a más de veinte lenguas y ganadora de algunos de los principales premios, destacan las novelasCerbero son las sombras (1975, Premio Sésamo), Visión del ahogado (1977), El jardín vacío (1981), Papel mojado (1983), Letra muerta (1984), Tonto, muerto, bastardo e invisible (1995), El desorden de tu nombre (1987), La soledad era esto (1990, Premio Nadal), Volver a casa (1990), El orden alfabético (1998), No mires debajo de la cama(1999), Dos mujeres en Praga (2002, Premio Primavera), La ciudad (2005), Laura y Julio (2006), El mundo (2007, Premio Planeta y Premio Nacional de Narrativa), Lo que sé de los hombrecillos (2010), La mujer loca (2014), Desde la sombra (2016), Mi verdadera historia (2017) y Que nadie duerma (2018), además de libros de relatos y recopilaciones de artículos. Es colaborador habitual del diario El País, donde sus columnas y artículos destacan por la sutileza, la ironía y la originalidad para tratar los temas de actualidad, así como por su compromiso social. También colabora habitualmente en el programa A vivir de la Cadena SER. Además de los mencionados, ha sido galardonado con los premios Mariano de Cavia, Miguel Delibes, Francisco Cerecedo, Vázquez Montalbán y Don Quijote, todos ellos por su labor como periodista.

Manuel Vilas —poeta y narrador— (Barbastro, España, 1962). Entre sus libros de poesía destacanEl cielo (2000), Resurrección (2005; Premio Jaime Gil de Biedma), Calor (2008; Premio Fray Luis de León), Gran Vilas (2012; Premio Ciudad de Melilla) yEl hundimiento (2015; Premio Internacional de Poesía Generación del 27). Su poesía reunida se publicó en 2010 con el título de Amor, y su Poesía completa en 2016. Es autor de las novelas España(2008), que fue elegida por la revista Quimera como una de las diez novelas más importantes en español de la primera década del siglo XXI, Aire Nuestro(2009; Premio Cálamo), Los inmortales (2012) y El luminoso regalo (2013). También ha escrito libros de relatos como Zeta (2014) y Setecientos millones de rinocerontes (2015). Ha recopilado sus estados de Facebook en el libro Listen to me (2013). En 2016 se editó la crónica Lou Reed era español y en 2017 América (2017). Su último libro publicado es Ordesa (2017). Además de los citados, ha ganado el X premio Llanes de Viajes y el Premio de las Letras Aragonesas (2015). Su obra figura en las principales antologías nacionales tanto de poesía como de narrativa. Escribe habitualmente en prensa.

Jorge Fernández Díaz —escritor y periodista—(Buenos Aires, Argentina, 1960). Durante tres décadas fue alternativamente cronista de sucesos, reportero de investigación, analista político, jefe de redacción de diarios y director de revistas. Dirigió la revista Noticias y actualmente es columnista de La Nación. Es autor de las novelas El dilema de los próceres (1997), Mamá (2002), Fernández (2006), La logia de Cádiz (2008), La segunda vida de las flores(2009), El Puñal (2014) y La Herida (2017); de la investigación histórica política El hombre que se inventó a sí mismo (1993), y de libros de crónicas y cuentos, como Corazones desatados (2007), La hermandad del honor (2010), Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán (2011), Las mujeres más solas del mundo (2012) y Te amaré locamente(2016). Ha sido galardonado con numerosos premios por su labor periodística y literaria, y es miembro de la Academia Argentina de Letras.

Gunilla Sondell —editora— (Stigsjö, Suecia, 1957).Es la editora responsable de los territorios Francia, Italia, España, Portugal y América Latina para la editorial sueca Norstedts. Publica a Mario Vargas Llosa, Isabel Allende, Almudena Grandes, Daniel Galera, Mariana Enríquez y Mercè Rodoreda entre otros.

Estrella García —librera— (Valladolid, España, 1961). Estudió Informática y hasta 1992 se dedicó, en la empresa Control Análisis Sistemas, junto con Carlos Duque, a la implantación de software estándar para el mundo del libro en numerosas librerías, editoriales y distribuidoras. En 1992 ambos fundaron la librería Oletvm, de la que, desde entonces, es directora. Plantearon la librería como un espacio no solo para vender libros, sino como un lugar en el que ocurrieran cosas. La librería ha obtenido numerosos reconocimientos por su labor cultural y empresarial: Premio al Comercio de Castilla y León en sus modalidades provincial y regional, concedido por la Junta de Castilla y León en 2003; Premio Boixareu al Librero del año, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España en 2004; Premio Empresario del sector comercio 2006, reconocimiento de los alumnos de la Escuela de Empresariales de Valladolid, por la labor emprendedora de la librería y por ser «la casa de todos»; Premio Racimo 2008 de la Fundación Serrada Blanco del Arte, por su labor difusora de la literatura infantil, y Premio Librero Cultural 2008, otorgado por CEGAL y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Pilar Reyes (con voz pero sin voto) —editora—(Bogotá, Colombia, 1972) es directora editorial de Alfaguara.

Encontrá toda la información haciendo clic aquí.