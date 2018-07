Susana Olaondo, una artista que conquista a los más chicos con su dulzura: “No puedo estar sin dibujar y sin escribir”

La escritora e ilustradora habló con De la Mancha sobre uno de sus personajes más conocidos: la tía Merelde.

Susana Olaondo nació en Montevideo, Uruguay, en 1953. Es escritora, ilustradora y técnica en Jardinería. Estudió dibujo, pintura, fotografía, escultura e introducción al lenguaje visual.

En 1990 editó su primer libro y desde entonces su producción literaria no se ha detenido. En la Colección Susana Olaondo de Alfaguara Infantil se encuentran: Felipe; Una luna; Un cuento de papel; Julieta, ¿qué plantaste?; Uno de conejos; Una Pindó; Si vas a dibujar…; Violeta; Merelde y los lunares; Olegario; Palabras; Una lombriz y un águila; ¡Hay que insistir!; Gato blanco, gato negro; Meleté; ¡Por un color!; La huella; Un Mago; El lapicito verde; ¿Y la pelota?, Vamos y Violeta y los paraguas.

También bajo el sello Alfaguara Infantil publicó Mimos y Jugamos, dos títulos para prelectores. El libro Una luna se publicó en Chile y Estados Unidos.

“En general empiezo por los dibujos, que es lo que más me gusta hacer. Yo hago libros álbumes: tienen 50 % de ilustración y 50 % de texto”, contó Olaondo.

En este sentido, la artista confesó: “No puedo estar sin dibujar y sin escribir: me siento muy contenta cada vez que se me ocurre una idea”.

La tía Merelde, uno de sus personajes más emblemáticos

En diálogo con De la Mancha, la autora nos presentó Merelde y Paco, “un libro más de Merelde”: “Ella fue la personaje de mi primer libro: ‘La tía Merelde’. En este caso, el protagonista es Paco, que es el loro que ella siempre lleva en el hombro: juntos viven muchas aventuras”.

El nombre de Merelde lo inventó la hija de la artista. Sin embargo, sus personajes van mucho más allá de un nombre: “Los personajes nacen porque veo algo que me inspira: anoto en libretas y voy haciendo varios libros a la vez. No me propongo hacer un libro de tal cosa”.