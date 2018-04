“Tango que me hiciste mal”, un libro en el que Gabriel Peveroni narra su vínculo emocional con el primer disco de Los Estómagos

En el marco de la Colección Discos de Estuario Editora, que propone diferentes libros en los que se aborda de lleno y desde diversos ángulos un determinado disco que haya marcado a la cultura musical rioplatense, Gabriel Peveroni pone bajo la lupa al primer disco de la banda Los Estómagos: Tango que me hiciste mal.

Activo participante de la movida juvenil de los ochenta, el escritor y periodista cultural nos ofrece una mirada compleja y personal, no solo del primer disco de Los Estómagos, banda fundamental del resurgimiento del rock uruguayo, sino también de la historia más íntima de ese grupo.

La metodología ecléctica que elige, combinando memorias personales con entrevistas (antiguas y recientes) a los protagonistas, es parte de un continuum organizado por una prosa donde el tono predominante, casi confesional, hace que este libro ostente una calidez infrecuente para este tipo de obra.

Esa calidez, sumada a la subjetividad que se manifiesta en el comentario de cada una de las canciones del álbum, arroja nueva luz sobre este disco fundacional.

El resultado es un discurso crítico lleno de erudición pero también de empatía, de gran poder explicativo pero también de evocación, que nos ayuda a comprender más plenamente la importancia tanto histórica como presente de este disco y de la llamada “Generación Graffiti”.

“Lo interesante de la colección es que propone un recorrido a través de libros de diferentes discos uruguayos y argentinos, con el foco en el rock rioplatense. Los libros no proponen investigaciones periodísticas sobre discos, sino que va a abordajes más heterodoxos y personales”, reflexiona Peveroni en diálogo con De la Mancha.

“Quise contar lo que a mí me había pasado con el disco, mi vínculo emocional”

Cuando me plantearon qué libro quería escribir se me abrieron un mar de dudas. Pensé en Tango que me hiciste mal, de Los Estómagos, y en Agoniza, de Los Traidores: creo que todos los jóvenes rockeros de una época tuvimos una historia de amor fuerte con ambos discos, son inseparables.

Quise contar lo que a mí me había pasado con el disco, mi vínculo emocional, y enredarlo con temas personales. Además de que la vertiente que más me ha entusiasmado en los últimos años como escritor es la autoficción, entonces estoy muy metido en eso.

Cuando escribí este libro pensé mucho en Gustavo Escanlar, que es un tipo que puso mucho el cuerpo en la literatura y en la vida, en la pasión por escribir no ponía solo letras.