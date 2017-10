“Zapatos cambiados”, un cuento que invita a ponernos en el lugar del otro para vivir y fomentar la inclusión

Escrito por Gastón Rosa e ilustrado por Andrés Amodio, el texto se enmarca en la campaña #EnTusZapatos, que invita a ponerse en el lugar de las personas que con síndrome de Down.

Octubre es el mes de concientización sobre el síndrome de Down y en Cande Down side Up, desde hace dos años, se han estado haciendo diferentes acciones. El objetivo es ayudar a comprender más a fondo esta condición, llegando a la mayor cantidad posible de personas. Se trata de entender que somos más parecidos que diferentes y que debemos centrarnos en ver las capacidades y no las discapacidades de las personas. De esta forma surgió la campaña #EnTusZapatos.

De nada nos sirve ser especialistas sobre una condición especifica si antes no interiorizamos como sociedad la importancia de incluir, de no discriminar, generar espacios y oportunidades para todos sin importar las supuestas diferencias. Así, en esta oportunidad presentan una historia que invita a reflexionar sobre este punto.

Se trata de un cuento escrito por Gastón Rosa e ilustrado por Andrés Amodio. “Zapatos cambiados” nos acerca de forma muy simple y llena de simbolismos a la inclusión, nos muestra lo fácil que puede ser dedicar un tiempo a ponernos en el lugar del otro.

A continuación, te invitamos a leer el cuento.