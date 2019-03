¿Qué ocurre con la autoestima de nuestras niñas y jóvenes? I Dove Me propone reflexionar y buscar respuestas

La Tele presenta un nuevo ciclo de cuatro programas con un completo abordaje sobre esta temática. Un formato donde el diálogo es el principal protagonista.

Bajo la consigna “Me quiero, no me quiero”, Dove decidió impulsar una investigación local para entender la realidad de las jóvenes en torno al vínculo con su apariencia, si tienen una relación sana con su cuerpo y cuáles son las variables que condicionan la construcción de una autoestima fuerte.

La misma fue llevada adelante por Id Retail en 2018 y es la investigación local de mayor porte alguna vez realizada sobre la temática. Cuenta con el apoyo de la Intendencia de Montevideo y fue posible gracias al respaldo del Carolan Research Insitute, fundación americana que promueve la investigación sobre comportamientos humanos a través del modelo desarrollado por la investigadora Geraldine Fennell. Además, resultó de interés académico para GIKA Latam donde fue presentado en su conferencia latinoamericana 2019.

El trabajo se basó en participantes de 10 a 17 años de la ciudad de Montevideo y constó de tres etapas: 15 entrevistas en profundidad, 12 grupos de discusión y 400 encuestas a chicas y sus padres. Todos estos datos fueron segmentados por edad y abarcaron todos los niveles socioeconómicos. La ardua tarea a cargo de ID Retail implicó diez meses de trabajo de campo y validaciones internacionales sobre la aplicación del modelo Fenell utilizado para el análisis de los comportamientos, así como también la aplicación de escalas para el modelo de evaluación de autoestima, cyberbullying, insatisfacción corporal, adicción a las redes sociales; entre otros; facilitado por investigadores especializados en autoestima de la Univerity of York, UK.

