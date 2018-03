La eterna promesa XIV

Esa frase me la decía siempre una amiga que cambiaba más de novio que de ropa interior. Ahora entiendo a qué se refería, ¡son todos iguales los chinos! Pero pará, primero lo primero. Les cuento un poco sobre el viaje… Nadie me dijo que iba a pasar tres días entre aviones y aeropuertos. Se ve que me dieron vuelos por todos lo que mi vieja nunca me pudo pagar. Locura que pasé horas volando.… Pero tampoco me voy a quejar, ya me vi todas las películas antes que mis amigos. Juega el spoileo a full. Esperen que agarre wifi y les cuento todo. ¿Ustedes ven series? Me vi todo Netflix en mi nuevo Ipad. Ahora soy yo de verdura. ¿Terminaron de ver “Cosas raras”? “Streinger sings” si quieren el nombre en inglés… ¿Les cuento el final? Ok, mejor no. Ya bastante me odian por cómo juego… imaginate si me pongo la gorra y les arruino las series. Les escribo desde el aeropuerto de (esperen que leo el nombre porque no sé ni dónde estoy) “上海浦东国际机” se llama. ¿Qué carajo? Pará que abajo lo dice en otro idioma: “Shànghǎi Pǔdōng Guójì Jīchǎng”. Pensarán que los estoy jodiendo, pero no. Ah. Ahí más abajo está en español: “Aeropuerto Internacional de Shanghái-Pudong”. Je, perdón… ¿Les conté en qué cuadro voy a jugar? ¿Ah no? Siéntense porque se caen de cola. Estoy cuidando mi vocabulario por si un día mis cuentos se hacen libros y los agarra una editorial cheta… obviamente que la expresión funciona solo diciendo la mala palabra. ¿Están sentados? Va bala: Mañana firmo con el Shanghái Greenland Shenhua Football Club. ¡El equipo de Tévez! Va, el ex equipo de Tévez. Ese al que vino de “vacaciones”, un fenómeno. Se llevó no sé que cuantos millones y no hizo nada… De entrada les pido la 10 que usaba Carlitos, voy a hacer que se olviden de él, yo soy el verdadero “jugador del pueblo”. Para los que a esta altura se siguen preguntando cómo hice para llegar hasta acá, les dejo lo que hizo mi representante, más menos:

Pero igual no quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, esperemos. ¿Vieron la frase que les tiré no? Soy Neruda. Cuando firme les cuento bien todo. En resumen, para llegar hasta acá hice escala hasta en el cielo, ya tengo récord en vómitos arriba de un avión. Pero ya está, supuestamente es en esta ciudad que me quedo. Y volviendo a lo primero, al título del cuento, no sé si me están jodiendo y esto es una cámara para Videomatch pero acá son todos iguales. Posta. O son hijos de la misma madre o hay gato encerrado, siento que ya los vi a todos. ¿Cómo hacen para jugar al cara-cara acá? El mismo que me dio las valijas fue el que me vendió un café, me dio la clave del wifi, me vendió golosinas, me dijo que esperara acá hasta que llegue el taxi, me… todo. Siempre el mismo botija de ojos estirados, pelo negro estilo hongo y pálido como fantasma asustado. Con mi madre y mi representante ya no tenemos de qué hablar, simplemente miramos a los hermanos chinos pasar y hablar en un idioma que no voy a aprender ni aunque me quede 2000 años. Me imagino que ustedes saben porque son gente culta, si leen mis cuentos claramente tienen un status bien arriba… ¿pero vieron cómo escriben acá? ¡Son todo dibujitos! ¿Qué tienen? ¿5 años? ¡Escriban bien que no entiendo un pomo! Por suerte mi representante había contactado por Facebook a una uruguaya que vive acá hace años y está viniendo para el aeropuerto para hacernos de traductora. Hasta que no venga no podemos hacer nada porque no sabemos decir ni hola. Ya sé lo que están pensando… que el inglés es idioma universal y que si le digo “hello”, alguno me va a poder contestar. Pero el problema es que entre mi madre, mi representante y yo, sumados, no sabemos ni dos palabras en inglés. De hecho busqué recién en google cómo se decía “hola” en inglés para poder meterla en el cuento. Los dejo que no tengo batería y el enchufe del cargador tiene unas patas raras. En el próximo cuento espero poder contarles sobre mi fichaje. Ah, y un saludo a Yenifer, mi amiga que decía que todos los hombres son iguales, una adelantada la Yeni, se ve que había venido a China de chiquita…