La eterna promesa XV

Suena la alarma del celular pero no me levanta ni la grúa, ayer me di una panzada de room service que no se imaginan. Cinco minutos más… En eso entra mi representante re caliente insultándome. Tenía que estar a las 9am en el hall listo para ir a presentarme en el club. Son las 9:40 y tengo hasta salsa de tomate en la cara. Me da un boleo que me deposita justo en la ducha, salgo y me calzo un traje nuevo, comprado para la ocasión. No sé quién es Armani pero le robé el traje… ¿Cómo estuvo ese chiste? Pinturri, pinturri estoy… Todo de negro, a lo ‘Cholo’ Simeone. ¿Alguien me ayuda con el nudo de la corbata? Lleno como el 121 a las seis de la tarde, armo el mate a las apuradas y de cabeza a la limusina que esperaba hace rato por mi presencia. Limusina, no sé si leyeron bien: li mu si na. LIMUSINA. Se los diría en chino pero todavía no llegué ni al nivel uno. Lo importante: Soy una super estrella de rock. Sin palabras para el club que me da esta bienvenida. ¿Qué? ¿No fue el club? ¿La estoy pagando yo? Ah, ok. Si ustedes se quejan del tránsito que hay en Avenida Italia un viernes, los invito a pasear por acá, hace 15 minutos que mi limo está quieta. “La limo”, ya me ‘hamburguesé’, como dijo mi amigo Tévez… Motor prendido consumiendo nafta a lo bobo, qué cara me va a salir esta pavada… 10:40 llegamos al club. Solo unos minutos tarde… 4o para ser exactos. Foto con el escudo afuera del estadio, sonrisas y dedito para arriba para la cámara, firma de autógrafos y a la conferencia de prensa. Ahí dice algo el presidente que no tengo ni idea qué es, yo solo lo miro, asiento con la cabeza y tiro guiñadas para las chicas que me vinieron a ver… Por suerte estaba el traductor del club al lado mío, si no nunca iba a saber cuándo me tocaba hablar. Me dan la palabra y yo, guacho vivo, hago la gran Forlán. Si bien no soy un tipo con estudios, sabía que garpaba si decía mis primeras palabras en chino, como para comprarme a la gente. Pequeño problema, ayer en vez de aprenderme el guión, jugué al play y me comí hasta la alfombra del hotel. Solo me acordaba que arrancaba diciendo algo así: “Zǎoshang hǎo yīqiè” (buen día para todos). De lo que venía después, ni la más pálida idea. Hice una pausa para escuchar los aplausos por mi esfuerzo… pero los chinos me miraban cual si fueran perros con la cabecita de costado. Se ve que pronuncié cualquier cosa… Je… ¡Mal yo! Tiré alguna fruta en español con más nervios que Canarias amarilla (no es canje… ojalá fuera, me vendría bien para pagar la limusina). El traductor sonríe, el presidente aplaude y la gente se suma… Foto con la remera, a que no adivinan qué número voy a usar… ¿La 10 como pedí? ¿La de Carlos Tévez? ¿Qué sí? ¡No! La 38. Se ve que los chinos estos pensaron que en Uruguay la usaba por gusto y me la dieron como si fuera un halago. ¡Marito, esta me la vas a pagar! Me cambio en el vestuario y salgo a la cancha. ¿Les conté que firmé con Nike? Tiembla Cristiano Ronaldo, llora angustiado Neymarketing. Domino un poco la pelota y a reglarle balones a los que están en las tribunas. Me imagino son contratados, otra buena de mi repre. ¿O son los de mantenimiento? Queriendo dominarla hice la gran ‘Pato’ Sosa cuando llegó al Atlético Madrid…

…un desaste. Y después, sin querer, mandé más de una pelota para afuera del estadio intentando regalarlas. Un papelón. La peor presentación de la historia superando ampliamente al ‘Pato’, comentarios en chino que no entiendo pero deben ser puteadas, y una pésima forma de empezar mi peregrinaje por el fútbol chino. Sepan entender, no es tan fácil adaptarse… Ni ser el Reja.