La dura reacción del hijo uruguayo de Federico Luppi al enterarse de la muerte del actor

En la mañana de este viernes falleció a los 81 años el actor argentino Federico Luppi, quien había sido internado por un coagulo cerebral producto de un golpe tras una caída.

#LaLupaDeXime se comunicó con la actriz uruguaya Brenda Accinelli, ex mujer de Luppi, quien dijo que se enteró de la noticia por su abogada argentina Dra. Rita Jana.

Accinelli afirmó que Leonardo, hijo que tuvieron con Luppi, se enteró del fallecimiento de su padre y se limitó a decir: “¿viste mamá? Se fue y no terminó de pagar lo que debe”.

Recordamos que Accinelli le inició un juicio a Federico Luppi para lograr la cuota alimentaria que le correspondía por derecho a su hijo. Tras años de disputas la madre de Leonardo logro que SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) le retuviera un porcentaje de las ganancias por el uso de su imagen.

Leonardo fue reconocido como hijo de Federico Luppi antes de cumplir un año de edad, tras una prueba de ADN solicitada por la justicia uruguaya pero no tenían ningún tipo de contacto. En el año 2012 Accinelli dijo en el programa argentino Intrusos que “cuando Leonardo tenía 10 años lo llamó para pedirle plata para comprar algo, pero él (Luppi) le gritó mal y le dijo que no lo llame más, que no lo quería ver”.

Accinelli confirmó que en los próximos días los abogados se pondrán en contacto para aclarar si habrá o no un proceso de sucesión.