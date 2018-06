Edinson Cavani: “Tenemos un partido por delante y podemos mejorar y seguir creciendo”

Además, los volantes Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur destacaron que la victoria ante Arabia Saudita fue el objetivo primario.

El delantero uruguayo Edinson Cavani habló tras la clasificación de la Celeste a octavos de final:

“Un calor terrible hacía ahí dentro. Cuando entrenamos no hacía tanto calor, no estaba tan pesado. Hoy nos sorprendió un poco eso. Ellos se sintieron un poco más cómodos con el calor, no sé si porque están más acostumbrados. Pudimos hacer cosas mejores, que por ahí no se vieron, que las que se hicieron ante Egipto. Se pasó fase, que el objetivo era ese. Hay que pensar en lo positivo y en que tenemos un partido por delante y podemos mejorar y seguir creciendo”.

Creo que estuvimos bien aplicados, como en el partido ante Egipto. Intentamos por afuera porque por dentro estaban muy cerrados. Egipto también lo estuvo pero creo que Arabia estuvo muy cerrado cuando creo que debió haber buscado el partido porque estaban más necesitados de puntos. En ningún momento se desordenaron, salvo en los últimos minutos del segundo tiempo. Se insistió de todas maneras”.