Griezmann explicó por qué no festejó el gol: “en mis primeros pasos siempre estuvo un uruguayo para ayudarme”

El delantero francés habló tras la victoria de Francia y demostró el respeto y cariño que tiene por Uruguay.

En zona mixta Martín Kesman pudo hablar con Antoine Griezmann, el jugador francés que fue autor del segundo gol del partido: “No festejé porque en mis primeros pasos siempre estuvo un uruguayo para ayudarme, para enseñarme en lo bueno y lo malo de este mundo. Tengo mucho respeto hacia ellos. Amo a los uruguayos, por eso no lo festejé”.

El jugador del Atlético de Madrid contó que en diciembre vendrá a Uruguay: “Soy francés, pero tengo muchos amigos y me encanta la cultura, me encanta la gente de ahí. En diciembre iré”.

También hizo una evaluación sobre Uruguay en el Mundial: “Uruguay es un equipo muy fuerte atrás, pero la falta de Cavani se notó. Creo que hicieron un buen Mundial, seguro estarán en el próximo”.

Finalmente habló sobre su amistad con Godín y Josema Giménez, que son compañeros en el Atlético de Madrid, a quienes consoló al final del encuentro: “Son compañeros y amigos. No me gusta ver a Josema así, me duele. Por eso no festejé mucho. Pero él tendrá oportunidades de jugar otros Mundiales”.

El delantero del Atlético Madrid habló además del partido y cómo se trató la victoria francesa: