Maestro Tabárez: “Los caminos al gol son infinitos y creo que todos son válidos si están dentro del reglamento”

El entrenador celeste dijo estar muy conforme con la actitud de los jugadores celestes.

El Maestro Tabárez habló sobre la importancia de la ausencia de Salah: “con él Egipto se beneficia. Pero nosotros hemos jugado partidos en Eliminatorias sin Cavani y sin Suárez, y los hemos ganados. Ellos hoy, sin Salah, estuvieron cerca de por lo menos poder haber empatado”, dijo. Sobre la importancia de las pelotas quietas, Tabárez dijo: “Egipto también trabaja muy bien las pelotas quietas, sobre todo las defensivas. Tienen un 6 muy alto, que queda libre en el centro y despeja muchas pelotas. No pudimos superarlo, pero trabajamos mucho sobre a dónde debían ir los centros y el esfuerzo que teníamos que hacer. Incluso le mostramos la foto del gol de Godin a Italia, y si ustedes ven la foto del gol de hoy tiene parecidos. La realidad es que ganamos con esa jugada buscando el gol permanentemente y eso nos tiene satisfechos”. Sobre esto, agregó: “Los caminos al gol son infinitos y creo que todos son válidos si están dentro del reglamento. Me tiene muy contento la actitud de equipo”.

Consultado sobre los goles errados por Cavani y Suárez, el Maestro fue contundente: “no hablo de casos individuales en conferencia de prensa, eso lo hablo con los jugadores”. Un periodista le preguntó sobre el supuesto bajo rendimiento del fubtolista del Barcelona y dijo: “No puedo especular con qué le pasó, aparte partidos que no estuvieron en su nivel le he visto a Messi, Pelé, Maradona y tantas glorias. Pese a que puede tener usted razón en el análisis que hace, coincidirá conmigo que Luis Suárez jugando como usted dice tuvo tres oportunidades y algunas generadas por él. El arquero le sacó dos pelotas. Son cosas que pasan, las famosas ‘rachas’ que se dicen, que a veces entran todas y a veces sucede lo contrario. No es nada que me preocupe, mientras él no deje de intentar sabemos cuál es su potencia y nos tiene tranquilos”.