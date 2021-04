Estos son los ganadores de los Premios Óscar 2021

La Academia entregó el máximo galardón del cine en una ceremonia dinámica. La directora de Nomadland, Chloé Zhao, se galardonó como la primera mujer de origen asiático y la segunda mujer en ganar el Óscar en la categoría de Mejor Dirección.

Mejor Guion Original: "Una joven prometedora"

Mejor Guion Adaptado: "El padre"

Mejor Película Extranjera: "Otra ronda"

El Óscar para la Mejor Película Extranjera lo gana "Another Round", una película danesa dirigida por Thomas Vinterberg, quien también está nominado en la categoría Mejor Director. #Oscars #OscarxLaTele pic.twitter.com/B9vizBBXJ8

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya

“Judas y el Mesías Negro” tiene 6 nominaciones: Mejor Película, Mejor actor de reparto, Mejor canción original (“Fight for You”, H.E.R.), Mejor Fotografía y Mejor Guion Original. El primero de la noche se lo llevó Daniel Kaluuya. Presenta @SEMM_Emergencia #OscarxLaTele #Oscars pic.twitter.com/QfSU9lNl95

Mejor Maquillaje y Peinado: "Ma Rainey’s Black Bottom"

Mejor Vestuario: "Ma Rainey’s Black Bottom"

Mejor Dirección: "Nomadland"

Mejor Sonido: "Sound of Metal"

"Sound of Metal" se lleva el Óscar en la categoría de Mejor Sonido. #Oscars #OscarxLaTele pic.twitter.com/5ploZD2P6b

Mejor Corto de Ficción: "Dos perfectos desconocidos"

Mejor Corto Animado: "Si algo me pasa, los quiero"

"Si algo me pasa, los quiero", una producción de Netflix dirigida por Will McCormack y Michael Govier, se lleva el máximo galardón como Mejor Corto Animado de los #Oscars . El film retrata la violencia de los tiroteos en Estados Unidos. #OscarxLaTele . pic.twitter.com/Ob6kkbQkYv

Mejor Película Animada: "Soul"

Mejor Corto Documental: "Colette"

Mejor Documental: "Mi amigo el pulpo"

Mejor Efectos Visuales: "Tenet"

Mejor actriz de reparto: Youn Yuh-Jung

Mejor diseño de producción: "Mank"

Mejor Fotografía: "Mank"

Mejor Edición: "Sound of Metal"

El premio para Mejor Edición se los lleva "Sound of Metal". La obra logra su segundo Óscar luego de haber ganado el premio a Mejor Sonido. #Oscars #OscarxLaTele pic.twitter.com/NQylGph5mK

Mejor Banda Sonora: "Soul"

Mejor Canción Original: "Fight for You"

El reconocimiento a la Mejor Canción Original se lo lleva "Fight for you", de H.E.R, una pieza de la película "Judas y el Mesías Negro". #OscarxLaTele #Oscars pic.twitter.com/9xy1dRWPwg

